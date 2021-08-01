Erozyon sahasında yangın
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Erozyon sahasında yangın

Erozyon sahasında yangın
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Kültür Sanat

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Gece saatlerinde çakın yangına devriye görevi yapan saha çalışanları müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 10 dekar arazinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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