Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu aslen nereli, kaç yaşında?
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Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İstanbul'da doğdu ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini tamamladı. Doktora çalışmaları için Wisconsin Üniversitesine gitti. Peki, Erol Katırcıoğlu kaç yaşında?

Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu aslen nereli, kaç yaşında?
07.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:39

Erol Katırcıoğlu, Wisconsin Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev aldı. Ardından Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Akademik akriyerinin yanı sıra çeşitli gazetelerde yazılar kaleme aldı.

EROL KATIRCIOĞLU KİMDİR?

Katırcıoğlu, 1951 yılında Hikmet ve Ayşe çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. 1981'de özel öğrenci statüsüyle doktora çalışmaları için ABD'nin Wisconsin Üniversitesine gitti. 1985'te Marmara Üniversitesinden doktor unvanı aldı.

Erol Katırcıoğlu, Wisconsin Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1987'de Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliğine başladı. 1990 yılında doçent oldu. 1991-1993 yılları arasında 49. Hükûmette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Ekonomi Danışmanlığını yaptı ve aynı yıllarda Rekabet Yasasının hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı. 1996'da profesörlüğe yükseldi. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesine Rektör Yardımcısı olarak geçen Katırcıoğlu, 2005'te aynı üniversitede Ekonomi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008'de Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. 2012'de Bilgi Üniversitesi'nden ayrıldı ve Marmara Üniversitesine döndü. 2016 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 1996'dan bu yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar kaleme aldı. İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evlidir.

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