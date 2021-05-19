Erol Çarmıklı kimdir? Erol Çarmıklı kaç yaşındaydı, biyografisi nedir?

Nurol şirketler topluluğunun kurucu ortağı Erol Çarmıklı yaşamını yitirdi. Peki, Erol Çarmıklı kimdir? Erol Çarmıklı kaç yaşındaydı, nereli? Erol Çarmıklı mesleği nedir? Erol Çarmıklı neden vefat etti? Erol Çarmıklı hayatı ve biyografisi nedir?

1934 yılında Artvin'de dünyaya gelen Erol Çarmıklı, 1966 tarihinde kardeşi Nurettin ile Birlikte Nurol şirketini kurdu. Erol Çarmıklı kimdir? Erol Çarmıklı kaç yaşındaydı, nereli? Erol Çarmıklı mesleği nedir? Erol Çarmıklı neden vefat etti? Erol Çarmıklı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EROL ÇARMIKLI KİMDİR?

1934 yılında Artvin'de dünyaya gelen Erol Çarmıklı, 1966 tarihinde kardeşi Nurettin ile Birlikte Nurol şirketini kurdu.

Oğuz Çarmıklı o sıralar okulda öğrenci olduğu için 1981 yılında gruba ortak olarak katıldı. Nurol Holding böylece eşit paya sahip üç erkek kardeşin ortaklığı ile yola devam etti.

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan kuruluşlar;

- Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.

- Nurol Matbaacılık ve Sanayi A.Ş.

- Lamaş Kalıp Sanayi A.Ş.

- Nurol Dış Ticaret Pazarlama ve Temsilcilik A.Ş.

- Nurol Gümrük Hattı Dışı Mağazaları A.Ş.

- FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.

- Tümad Madencilik Sanayi A.Ş.

- Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş.

- Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.

- Ankara Sheraton Oteli

- Antalya Salima Tatil Köyü

EROL ÇARMIKLI VEFATI

Nurol şirketler topluluğunun kurucu ortağı Erol Çarmıklı yaşamını yitirdi.

Nurol Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Nurol Şirketler Topluluğumuzun Değerli Kurucu Ortağı, iş hayatındaki titizliği, özeni ve dikkatiyle, özel hayatındaki insanlığı, güler yüzü ve şefkatiyle kendisini tanıyan herkeste saygı, hürmet ve sevgi uyandırmış olan sayın Erol Çarmıklı ne yazık ki artık aramızda değil. Çok üzgünüz, eksiği, şimdiden hasretindeyiz.

Başta ÇARMIKLI Ailesi olmak üzere, yakınlarına ve NUROL Ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.