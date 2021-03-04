Erol Bulut istifa etti mi? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında? Erol Bulut aslen kimdir? Erol Bulut kaş yaşında, nereli?

Defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında? Erol Bulut aslen kimdir? Erol Bulut kaş yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yaptı. Peki, Erol bulut istifa etti mi? Erol bulut kimdir, kaç yaşında? Erol Bulut aslen kimdir? Erol Bulut kaş yaşında, nereli? İşte soruların cevabı!

EROL BULUT İSTİFA ETTİ Mİ?

Maç sonrası merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçını değerlendirdi. Bulut'un sözleri şöyle: "Baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bir rakibimiz kazandı, bir rakibimiz bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde daha 15 hafta var. Bunu telafi edeceğiz. Haftaya Trabzon'la oynayacağız. Oyun bizde görünüyordu ama bu bir anlam ifade etmiyor. Rakip pozisyonu iyi değerlendirdi. Daha çok efor sarf etmemiz gerekiyor. Zemin de biraz bozuktu."

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 Ocak 1975 yılında doğan Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

EROL BULUT ASLEN KİMDİR? EROL BULUT NERELİ?

Almanya doğumlu Erol Bulut, aslen Trabzonlu'dur.