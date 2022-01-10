Erol Bilecik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Erol Bilecik ne iş yapar?

Erol Bilecik kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Erol Bilecik eğitimleri neler? Erol Bilecik ailesi hakkında tüm detaylar haberimizde.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Nevres Erol Bilecik (d. 26 Kasım 1962; Antakya, Hatay) Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş.'yi kuran Erol Bilecik, firmanın genel müdürlük görevini de üstlendi. Türkiye genelinde bilgisayar firmalarına, ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerinin tedarik merkezi olma amacıyla faaliyet gösteren İndeks Bilgisayar A.Ş., 200'den fazla dünya markasının ürünlerini 8.000'den fazla iş ortağı kanalıyla Türkiye'deki bireysel ve kurumsal tüketicilerle buluşturuyor.

EROL BİLECİK İŞ HAYATI

Erol Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki İndeks Bilgisayar A.Ş., Despec A.Ş., Datagate A.Ş., Artım A.Ş., Neteks A.Ş, Teklos A.Ş. ve Homend A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Erol Bilecik yönetiminde, Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar 2004 yılında, Datagate Bilgisayar 2006 yılında, Despec Bilgisayar ise 2010 yılında BIST'te halka açılmışlardır. Erol Bilecik, Grup Şirketleri vasıtasıyla sektöre ve ülkemize beş kez yabancı stratejik ortak ve sermaye girişi gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

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