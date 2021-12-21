ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Aralık 2021

ABONE OL EROKSPOR İLK DEVREYİ İKİNCİ SIRADA KAPATTI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, Ağrı 1970 Spor konuk oldu. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya istekli başlayan sarı yeşilliler, 63. dakikada Serhat Baştan ile eşitliği sağladı. 3 dakika sonra Alper Karaman ile öne geçen Erokspor, 72. dakikada Taygun Vurgun ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Alper Karaman maçın skorunu belirleyen golü attı ve deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1'lik skorla kazandı. Birinci devrenin son maçını galibiyetle kapatan Esenler Erokspor, puanını 34 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.

DEVREYİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI Sezona çok da iyi bir başlangıç yapamayan sarı yeşilliler, ligin 7 haftasında tecrübeli hoca Mustafa Sarıgül ile anlaştı. Yeni teknik direktörüyle güzel bir hava yakalayan Esenler Erokspor, 17 hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puan toplayarak ligin ilk yarısını 2. sırada tamamladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

İKİNCİ DEVRENİN İLK MAÇI KARŞIYAKA DEPLASMANINDA Esenler Erokspor, ikinci yarının ilk maçında 16 Ocak Pazar günü Karşıyaka'ya konuk olacak. İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 13. 00'da başlayacak.

2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta 17. haftada oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

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