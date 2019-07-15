Eroğlu: Hayvancılık, yönetimsel olarak veteriner hekimlik otoritesine tabi olmalı
, (KURUMSAL HABER)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) tarafından ilk kez düzenlenen ve 15 ilin oda yönetimlerinin katıldığı bölge toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.
, (KURUMSAL HABER)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) tarafından ilk kez düzenlenen ve 15 ilin oda yönetimlerinin katıldığı bölge toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.
Samsun Veteriner Hekimler Odası ev sahipliğinde 2 gün süreyle yapılan bölge toplantısına TVHB Merkez Konseyi yönetimi ile Ordu, Giresun, Sakarya, Amasya, Tokat, Çorum, Zonguldak, Bolu, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kars ve Nevşehir bölge ve İl Veteriner Hekimleri Oda Başkanları katıldı. TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, uluslararası kurallara uygun olmak üzere, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir yapılanmanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu yapının veteriner hekimlik otoritesi olduğunu kaydederek, "Hayvancılık, yönetimsel olarak veteriner hekimlik otoritesine tabi olmalıdır. Böyle bir yapı, sorunları giderilmiş ve standartları yüksek bir veteriner hekimliğin icrasına da imkan verecektir. Ancak bu şekilde istenilen hayvancılık hedeflerine ulaşılabiliriz" dedi.
SEKTÖR DEĞERLENDİRİLDİ
Bölge toplantısında, hayvan sağlığı, refahı, ıslahı ve beslenmesi ile, hayvancılık desteklemeleri, canlı hayvan ve et ithalatı ve kamuda veteriner hekimlik yapılanması gibi sektörü yakından ilgilendiren konular konuşuldu. Toplantıda, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklar, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve sahipsiz sokak hayvanları, sayıları hızla artan ve kaliteyi olumsuz etkileyen Veteriner Hekimlik Fakülteleri konuları da ele alınarak çözüm önerileri sunuldu.
TVHB'NİN YAKLAŞIMINI ANLATTI
Açılış konuşmasını yapan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik hizmetlerini ilgilendiren konularda TVHB Merkez Konseyi'nin yaklaşımını, isteklerini ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Konuşmasına, ilk kez düzenlenen bölge toplantısının, veteriner hekimlere ve veteriner hekimlik mesleğine hayırlı olmasını dileyerek başlayan Eroğlu, 1954'den bu yana hizmet veren Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin, sektörü ve mesleği ilgilendiren tüm konularda strateji geliştiren ve aktör konumunda bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekti.
'ACİLEN İTHALATTAN KURTULMALIYIZ'
TVHB'nin öncelikli hedefinin, Türkiye'nin hayvancılık sorunlarının çözümlenmesini ve sektörünün acilen ithalattan kurtarılması olduğunu kaydeden Eroğlu, bunun için hayvancılıkta mutlaka kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamaları yapılması ve istikrarlı hayvancılık politikaları izlenmesi gerektiğini kaydetti. Kendi tüketeceklerini üretemeyenlerin, başkalarının ürettiklerini, onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketeceklerinin bir dünya kuralı olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu:
"Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin olmazsa olmazı olan, güvenli hayvansal gıdayı yeterli miktarda tüketebilmesini vazgeçilmez buluyoruz. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum hedefi için veteriner hekimliğin aktör konumunda olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Kamuda istihdam edilen veya muayenehane açarak mesleğini icra eden klinisyen veteriner hekimlerin özlük hakları, kamuda yetersiz istihdam, mesleki uygulamalarda karşılaşılan (aşılama, küpeleme, suni tohumlama, ruhsatlandırma ve e-reçete gibi ) sorunlar bir an önce çözülmeli. Halk sağlığını ve hayvan sağlığını etkileyen hayvan hastalıklarına karşı koruyucu hekimliğin hızlı ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmesi en önemli beklentilerimizdendir. Bu hastalıklara karşı, eradikasyon projelerinin uygulanmasını, sağlığın temel konusu olarak görüyoruz. Kurbanın, aktif ve bütüncül uygulamalar ile hayvan hastalıkları konusunda toplumda endişe oluşturan bir konumdan çıkarılması gerekir."
Ali Eroğlu, konuşmasında hayvancılık ve veteriner hekimlik hizmetleri konularında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin ipuçları da verdi. Uluslararası kurallara uygun olmak üzere, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir yapılanmanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Eroğlu, bu yapının veteriner hekimlik otoritesi olduğunu kaydetti. İleri hayvancılık için mutlaka ileri veteriner hekimlik gerektiğini ifade eden Eroğlu, aktif, etkin, motivasyonu yüksek, hızlı karar alabilen, yetki ve sorumluluk kargaşası yaşanmayan, yeterli bütçesi ve insan kaynakları olan bir yapı oluşturulmasını isteyerek, "Hayvancılık, yönetimsel olarak Veteriner Hekimlik Otoritesi'ne tabi olmalıdır. Böyle bir yapı, sorunları giderilmiş ve standartları yüksek bir veteriner hekimliğin icrasına da imkan verecektir. Ancak, bu şekilde, istenilen hayvancılık hedefine ulaşılabiliriz" dedi.
- Ankara
Samsun Veteriner Hekimler Odası ev sahipliğinde 2 gün süreyle yapılan bölge toplantısına TVHB Merkez Konseyi yönetimi ile Ordu, Giresun, Sakarya, Amasya, Tokat, Çorum, Zonguldak, Bolu, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kars ve Nevşehir bölge ve İl Veteriner Hekimleri Oda Başkanları katıldı. TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, uluslararası kurallara uygun olmak üzere, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir yapılanmanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu yapının veteriner hekimlik otoritesi olduğunu kaydederek, "Hayvancılık, yönetimsel olarak veteriner hekimlik otoritesine tabi olmalıdır. Böyle bir yapı, sorunları giderilmiş ve standartları yüksek bir veteriner hekimliğin icrasına da imkan verecektir. Ancak bu şekilde istenilen hayvancılık hedeflerine ulaşılabiliriz" dedi.
SEKTÖR DEĞERLENDİRİLDİ
Bölge toplantısında, hayvan sağlığı, refahı, ıslahı ve beslenmesi ile, hayvancılık desteklemeleri, canlı hayvan ve et ithalatı ve kamuda veteriner hekimlik yapılanması gibi sektörü yakından ilgilendiren konular konuşuldu. Toplantıda, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklar, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve sahipsiz sokak hayvanları, sayıları hızla artan ve kaliteyi olumsuz etkileyen Veteriner Hekimlik Fakülteleri konuları da ele alınarak çözüm önerileri sunuldu.
TVHB'NİN YAKLAŞIMINI ANLATTI
Açılış konuşmasını yapan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik hizmetlerini ilgilendiren konularda TVHB Merkez Konseyi'nin yaklaşımını, isteklerini ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Konuşmasına, ilk kez düzenlenen bölge toplantısının, veteriner hekimlere ve veteriner hekimlik mesleğine hayırlı olmasını dileyerek başlayan Eroğlu, 1954'den bu yana hizmet veren Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin, sektörü ve mesleği ilgilendiren tüm konularda strateji geliştiren ve aktör konumunda bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekti.
'ACİLEN İTHALATTAN KURTULMALIYIZ'
TVHB'nin öncelikli hedefinin, Türkiye'nin hayvancılık sorunlarının çözümlenmesini ve sektörünün acilen ithalattan kurtarılması olduğunu kaydeden Eroğlu, bunun için hayvancılıkta mutlaka kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamaları yapılması ve istikrarlı hayvancılık politikaları izlenmesi gerektiğini kaydetti. Kendi tüketeceklerini üretemeyenlerin, başkalarının ürettiklerini, onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketeceklerinin bir dünya kuralı olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu:
"Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin olmazsa olmazı olan, güvenli hayvansal gıdayı yeterli miktarda tüketebilmesini vazgeçilmez buluyoruz. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum hedefi için veteriner hekimliğin aktör konumunda olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Kamuda istihdam edilen veya muayenehane açarak mesleğini icra eden klinisyen veteriner hekimlerin özlük hakları, kamuda yetersiz istihdam, mesleki uygulamalarda karşılaşılan (aşılama, küpeleme, suni tohumlama, ruhsatlandırma ve e-reçete gibi ) sorunlar bir an önce çözülmeli. Halk sağlığını ve hayvan sağlığını etkileyen hayvan hastalıklarına karşı koruyucu hekimliğin hızlı ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmesi en önemli beklentilerimizdendir. Bu hastalıklara karşı, eradikasyon projelerinin uygulanmasını, sağlığın temel konusu olarak görüyoruz. Kurbanın, aktif ve bütüncül uygulamalar ile hayvan hastalıkları konusunda toplumda endişe oluşturan bir konumdan çıkarılması gerekir."
Ali Eroğlu, konuşmasında hayvancılık ve veteriner hekimlik hizmetleri konularında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin ipuçları da verdi. Uluslararası kurallara uygun olmak üzere, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir yapılanmanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Eroğlu, bu yapının veteriner hekimlik otoritesi olduğunu kaydetti. İleri hayvancılık için mutlaka ileri veteriner hekimlik gerektiğini ifade eden Eroğlu, aktif, etkin, motivasyonu yüksek, hızlı karar alabilen, yetki ve sorumluluk kargaşası yaşanmayan, yeterli bütçesi ve insan kaynakları olan bir yapı oluşturulmasını isteyerek, "Hayvancılık, yönetimsel olarak Veteriner Hekimlik Otoritesi'ne tabi olmalıdır. Böyle bir yapı, sorunları giderilmiş ve standartları yüksek bir veteriner hekimliğin icrasına da imkan verecektir. Ancak, bu şekilde, istenilen hayvancılık hedefine ulaşılabiliriz" dedi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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