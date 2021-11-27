Eroğlu adaylığını açıkladı

MALATYA (İHA) - Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Kuaför Şener Eroğlu, basın açıklamasında, "Esnaf ve sanatkarları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız" dedi.

Eroğlu, özel bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 1989 yılında başladığı meslek hayatında sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek, isminin marka değerini yükselterek bugünlere geldiğini belirten Şener Eroğlu, markasına değer katıp, kuaför ve berberlik mesleğini açtığı kurslarla belli bir aşamaya getirdiğini ifade etti. Kuaför ve Berber Şener Eroğlu, "Mesleğimi farklı bir bakış açısıyla 30 yılı aşkın süren bu çalışma ile önemli çalışmalara imza attık. Kimi zaman engellerle karşılaştık. Ancak azimle engelleri aşmayı başardık. Bu sektörde yaşanan sorunların, esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacak yatırımların önünü açmak ve onlara Malatya Berberler ve Kuaförler Odası olarak gerekli destekleri sağlayabilmek adına oda başkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Odamızın seçimi önümüzdeki ay yapılacak" ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, esnafların daha iyi koşullar da müşterilerine hizmet verilmesini sağlayacak birçok projenin çalışması içerisinde olduklarına dikkat çeken Eroğlu, "Esnaf ve sanatkarları heyecanlandıracak bir proje, kuracağımız bir kooperatif ile esnafa katkı sunacağız. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın çalışma hayati içerisinde çok fazla alin teri sarf etmesi, tabiatıyla sektörle bir yıpranmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışması içerisinde bulunduğumuz projenin en önde geleni, esnaf arkadaşlarımızın yıpranma payının tanımlanıp sosyal güvenlik ve devletimiz tarafından BAĞ-KUR sistemine dahil edilmesi için gerekli yasal çalışmaları başlatmak için çalışacağız. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımız emeklerinin karşılığını almış olacaktır" dedi.

"Esnaflarımızın sorunlarını biliyorum, desteklerini bekliyorum"

Esnaf ve sanatkarları heyecanlandıracak bir diğer projesinin ise kuracakları bir kooperatif ile esnafa katkı sunacaklarını belirten Eroğlu, "Ucuz ve uygun koşullarda malzeme temini sağlamaktan esnaf ve sanatkarlarımıza maddi desteğe kadar birçok alanda katkı sağlamak için çaba göstereceğiz. Berber ve kuaför esnafının en büyük sorunlarından olan BAG-KUR ve SGK primlerinin iyileştirilmesi ve primlerini yatırmakta zorluk yasayan esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi için gerekli yasal çalışmalara başlayarak uzun yıllar sorun olan bu önemli konunun bir an önce çözümünü sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılarını ve kaygılarını atlatmış esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte sektörde yaşanan kalifiye eleman sorununu çözmek adına daha önceden kısıtlı imkanlarla başlatmış olduğumuz sektör içi eğitim kurslarını daha profesyonel ve katılımı yoğun eğitimlerle destekleyerek berber ve kuaför esnafımızın geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Tüm bu bağlamda birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ederek berber ve kuaför esnafı kardeşlerimize eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımı taahhüt ediyorum. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığında tüm esnaf ve sanatkar camiamızın desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

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