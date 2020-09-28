Ermenistan saldırısında Azerbaycanlı 2 öğrenci hayatını kaybetti
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Ermenistan saldırısında Azerbaycanlı 2 öğrenci hayatını kaybetti

28.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:36

Ermenistan'ın dün Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıda 13 ve 14 yaşlarındaki iki orta okul öğrencisi de hayatlarını kaybetti.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin 13 ve 14 yaşlarındaki orta okul öğrencisi olduğu açıkladı.

Azerbaycan'ın Naftalan şehrinde 27 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından yapılan bombalanması sonucu bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurbanlardan ikisinin orta okul öğrencisi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri 13 yaşında Şehriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.

Ermenistan saldırısında Azerbaycanlı 2 öğrenci hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar sonucu toplam 6 sivil hayatını kaybetti 26 sivil ise yaralandı.

Ermenistan saldırısında Azerbaycanlı 2 öğrenci hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: Yok yok ERMENİLER KATİL OLMAZ. Aynısıni 1. Dünya savaşında bize yapmışlardı. ERMENİ VE YUNAN MEZALİMİ kitabı okuyun. Üstat Kadir MISIROĞLU nun kitabı. Okuyun bakın neler yaptılar neler, kulaklarını kesip gözlerini oydular Türk insanının, hamile kadınlarınızı kaldırıp havaya atıp altına süngü tutarak süngüye geçirmişler, çocukları anne ve babalarına öldürtmüşler daha neler neler. akla hayala gelmedik işkence ve MEZALİMLER.
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BÜYÜK RESİM: ŞU SÖZDE SOYKIRIMI ÖZDE SOYKIRIM YAPMAK LAZIM TÜM ERMENİLERİ KIRIP GEÇİRMEK LAZIM.
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