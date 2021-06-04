Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti
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Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti

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Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen Ermeni askerlerin cesetlerini morgun bodrumunda 7 ay sakladıklarını itiraf etti. Halkı kandırdıklarını kabul eden Bakan Avanesyan, ulusundan özür diledi.

Geçtiğimiz Eylül ayının sonralarında başlayan Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı, 44 sonunda Azerilerin zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan karşısında tutunamayan Ermenistan, 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı.

SAVAŞ SONRASI ÜLKE KARIŞTI

Savaşın yenilgisi olarak Başbakan Nikol Paşinyan sorumlu tutulurken, görevi bırakması için ciddi baskı yapıldı. Ancak Paşinyan bunu kabul etmedi. Daha sonra ülkede sokak eylemleri patlak verdi. Ekonomisi halihazırda sıkıntıda olan Ermenistan'da ordu, başbakana muhtıra verdi.Baskılara bir süre daha direnen Paşinyan, nisan sonunda istifa etti ve ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Ermenistan'da sandık 20 Haziran'da kurulacak. Her ne kadar savaş bitmiş olsa da Paşinyan ve hükümetinin başı daha uzun süre ağrıyacağa benziyor. Zira Paşinyan'ın görevi bırakacak olması öfkeyi dindirmişe benzemiyor.

ÖLEN ASKERLERİ 7 AY BOYUNCA SAKLAMIŞLAR

Haber7'nin haberine göre; Ermenistan'daki siyasi atmosfer bu şekilde sürerken, sosyal medya dolaşıma sokulan görüntüler sonrası oklar tekrar Paşinyan ve hükümetine çevrildi. Ermeni hükümetinin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin cesetlerinin plastik torbalara sarılı halde tam 7 ay boyunca morg bodrumunda sakladığı ortaya çıktı. Bu video kaydının yayılmasından sonra, Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan yaptığı açıklamayla olayı doğruladı.

Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti

SAĞLIK BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve ölen askerlerin Abovyan kentindeki Adli Tıp Kurumu'nun morgunda tutulduğunu itiraf eden Sağlık Bakanı, cesetlerin bu şekilde tutulmuş olmasından dolayı asker ailelerinden özür diledi. Avanesyan, cesetlerin kimlik tespiti için bekletildiğini ancak bu kadar süre bu şekilde tutulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Avanesyan, olay ile ilgili soruşturma başlatılacağını da söyledi. Durumu öğrenen Paşinyan ise, sözcüsü Mane Gevorgyan aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Gevorgyan, başbakanın sorumluların ortaya çıkarılması için resmi bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini kaydetti: "Söz konusu yetkililerin hesap vermesi için her türlü tedbir alınacaktır."

Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti
Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi
Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi
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Ermenistan Sağlık Bakanı, Karabağ'da ölen askerlerinin cesetlerini halkı kandırmak için sakladıklarını itiraf etti - Haberler
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