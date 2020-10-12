Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Ermenistan askerlerinin panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'ların hedefi olmamak için girdiği sığınakta görüntülendi.