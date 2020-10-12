Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi
12.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:11
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Ermenistan askerlerinin panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'ların hedefi olmamak için girdiği sığınakta görüntülendi.
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
BÜYÜK PANİK YAŞIYORLAR
Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.
SIĞINIKTA TOPLANDILAR
Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.