Ermenistan sivil bölgelere saldırılarını sürdürüyor: Gazeteciler de hedef oldu
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Ermenistan sivil bölgelere saldırılarını sürdürüyor: Gazeteciler de hedef oldu

01.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:32

Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, Ermenistan'ın farklı bölgelere yaptığı saldırılarda gazeteciler de hedef oldu.

Geçen pazar günü Azerbaycan'a saldıran ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, uluslararası nitelikte suç işlemeye devam ediyor. Yapılan saldırının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye dönerken, yapılan son açıklamalarda, Ermenistan ordusunun gazetecileri de hedef aldığı belirtildi.

Çatışmaların başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

Ermenistan sivil bölgelere saldırılarını sürdürüyor: Gazeteciler de hedef oldu

MEDYA ÇALIŞANLARININ OLDUĞU BÖLGELERE MERMİLER İSABET ETTİ

Ermeniler çatışmaların 5'inci gününde de sivil bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor. Farklı bölgelere yönelik yapılan saldırılarda; ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti. Bazı durumlarda son anda kurtulan gazeteciler, zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Azeri yetkililerden yapılan son açıklamalara göre saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısı da 55'e yükseldi.

Ermenistan sivil bölgelere saldırılarını sürdürüyor: Gazeteciler de hedef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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