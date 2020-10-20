Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu

20.10.2020 07:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:06

Ermenistan'ın saldırılarına cephede cevap veren Azerbaycan ordusu işgal altındaki yerleşim yerlerini kurtarmaya devam ediyor. Son bilgilere göre 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, cumartesi günü Azerbaycan bayrağı dikilen Fuzuli kentinde 27 yıl sonra ezan sesleri yükseldi.

27 Eylül'de Ermenistan, Azerbaycan'a saldırmış ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlak vermişti. Cephede üstün bir başarı gösteren Azerbaycan ordusu, Ermeni birliklerini püskürttü. Ağır bir yenilgi yaşayan Ermenistan askerleri kaçmaya başlarken, Erivan yönetimi ateşkes istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında iki kez ateşkes yapıldı fakat iki ateşkes de Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine tekrar saldırmasıyla birlikte bozuldu. Ermenistan'ın ateşkeslerine karşılık veren Azerbaycan, Ermeni ordularını hezimete uğratmaya ve işgal altındaki yerleşim yerlerini kurtarmaya devam etti.

MÜHİM NOKTADAKİ KÖPRÜYE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Bu kapsamda şimdiye kadar Cebrail ve Fuzuli illerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'ın işgalindeki bölgelerle İran bağlantısını kesmek için harekete geçmiş; Hüdaferin Köprüsü'ne bayrağını dikmişti. Öte yandan Şuşa, Hankendi ve Hocavend eksenlerinde de Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiği rapor edildi.

FUZULİ'DE 27 SENE SONRA EZAN OKUNDU

Son aktarılan bilgilere göre başta Cebrail ve Fuzuli kentleri olmak üzere toplam 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinde ise 27 yıl sonra ezan okunmaya başlandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu

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Haber Yorumları (19)
ATİST: çok önemli vah vah ezan okunduysa tamam orası bitmiştir
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VATAN VATAN VATAN: Çok şükür bin şükür ya Allah bismillah
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ADEM YAKAR: cok şükür Elhamdülilllah.
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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