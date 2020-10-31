Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu
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Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu

31.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:07
Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen kadın asker, Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu

Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan çatışmalar hala devam ederken, Azerbaycan'da bir ilk oldu. Cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götürdüğü sırada Areste Bakhishova şehit düştü. Bakhishova savaşın başladığı ilk günden bugüne kadar şehit olan ilk kadın asker oldu.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi istediği 3 ateşkesi de sivil yerleşim yerlerini vurarak ihlal etti.

ERİVAN YÖNETİMİ TUTUKLU İNSANLARI BIRAKARAK CEPHEYE GÖNDERİYOR

Ermenistan'ın alçak saldırılarına sahada cevap veren Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında olan yaklaşık 200 yerleşim yerini işgalden kurtardı ve uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya yaklaştı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Erivan yönetimi ise PKK'lı teröristlerden sonra mahkumlara sarıldı ve hapiste olan tutukluları salarak Karabağ Cephesine göndermeye başladı.

91 SİVİL ERMENİSTAN TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ise burayı da işgalden kurtararak Dağlık Karabağ'a bir adım daha yaklaşmak istiyor. Gece boyunca Ermeni unsurlarını vurmaya devam etti. Dün son yapılan açıklamada ise Ermeni saldırılarında katledilen sivil kayıp sayısı açıklandı. Buna göre,91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren sivillerden 1'inin bebek 10'unun çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi.

AZERBAYCAN'IN İLK KADIN ŞEHİDİ OLDU

Öte yandan bölgeden gelen son bilgi tüm Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi hüzne boğdu. Cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götürdüğü sırada saldırıya uğrayan Areste Bakhishova şehit düştü. Bakhisova, savaşın başladığı günden bugüne kadar Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu. Şehit Bakhishova önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Şehit kızını gözyaşları içinde toprağa veren Bakhishova'nın annesi ise "Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi" ifadelerini kullandı.

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