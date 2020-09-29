Ermenistan'ın saldırıları sonrası akıllara BBC spikerinin Ermeni Başbakanı köşeye sıkıştırdığı anları akıllara getirdi

Ermenistan, bir kez daha Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlerken bu yaşanan süreç akıllara geçtiğimiz ay Ermenistan Başbakanı'yla yaptığı röportajda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini söyleyen BBC spikeri Stephen Sackur'u akıllara getirdi.

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan'a bir kez daha saldıran Ermenistan, kardeş ülkenin topraklarını tekrar işgal girişimine başladı. Bu girişim Azerbaycan'ın misillemesi ve ilerleme hareketi başlatmasıyla engellendi. Tüm bu yaşananlar ise 14 Ağustos'ta BBC'de yayınlanan röportajı akıllara getirdi. Hard Talk programına konuk olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinin geçmişinden bahsetmeye çalışırken onun cümlesini kesen sunucu Stephen Sackur, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunu belirtip "Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ KONUŞUNCA SUNUCU ARAYA GİRDİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay BBC'de programa katıldı. Dağlık Karabağ'daki çatışmaların konuşulduğu programda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Artsakh ismi binlerce yıllıktır" deyince, BBC sunucusu Sackur araya girdi.

BM GENEL KURULU TASARISINI HATIRLATTI

Gazeteci Sackur, "Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz" diyerek Paşinyan'a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi. Sackur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, "Açıkça 'Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor" dedi.

"SİZ KESİNLİKLE BARIŞ ELÇİSİ DEĞİLSİNİZ"

Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan'ın bölgedeki güçlerinin 'işgalci güç' olduğunu ifade etti. Sackur, Ermenistan'ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, "Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz" ifadelerini kullandı.