Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu - Haberler
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Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından ülkede başlayan protestolar kontrolden çıkınca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden askeri destek istedi. Ülkeye gelen 2 bin 500 askerin içerisinde 70 Ermeni askeri de yer aldı. Ülkedeki fırınları koruyacak bu askerler arasında kilolu olan bir askerin fotoğrafı ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta akaryakıt fiyatlarındaki zamma karşı başlatılan protestolar, zam kararlarının geri çekilmesine rağmen durmamış ve polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Protestoların kontrolden çıkmasıyla Kazakistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istedi. Ülkeye gelen 2 bin 500 askerin içinde fırınları korumakla görevli 70 Ermeni askeri de bulunuyor.

ALAY KONUSU OLDU

Ülkedeki şiddet olaylarını bastırmak için Ermenistan tarafından gönderilen bir askerin kiloları sosyal medyada dalga konusu oldu.

İşte sosyal medyada bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar;

- Asıl şimdi aç kaldık.

-Fırınları bunlardan korumak lazım.

-Dostlarına korku düşmanlarına güven veren Ermeniler.

-Bir fırını korumanın en iyi yolu bütün ekmekleri yemektir.

Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu

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