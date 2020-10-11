Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış

Ermenistan ordusunun gece boyunca Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırılarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda, sokakta yürüyen bir vatandaşın füzenin patlamasıyla korku içinde etrafa kaçıştığı anlar yer alıyor.