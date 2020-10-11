Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış

11.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:37

Ermenistan ordusunun gece boyunca Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırılarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda, sokakta yürüyen bir vatandaşın füzenin patlamasıyla korku içinde etrafa kaçıştığı anlar yer alıyor.

Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRDİLER

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

DÜN ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti. İki ülke arasında dün ateşkes imzalansa da Ermenistan anlaşmayı ihlal ederek sivillere yönelik saldırılarını devam ettirdi.

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Özer Serdar Ortaç Hatice Çarpar Yasemin Özilhan
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Gökhan Töre Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Belen Hatay İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 14:37:15. #1.14#
title