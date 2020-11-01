Ermenistan'ın eski lideri Paşinyan'a Putin'in davranışını değerlendirdi: Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim
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Ermenistan'ın eski lideri Paşinyan'a Putin'in davranışını değerlendirdi: Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim

01.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:20

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Paşinyan yeniden Rusya'ya sarıldı. Azerbaycan'ın Ermenistan sınırını vurduğu yalanına başvuran Paşinyan, Rusya'dan aradığı desteği bulamadı. Ermenistan'ın eski lideri Ter-Petrosyan Rusya'nın kapıyı gösterdiğini söyledi ve "Putin Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim dedi" ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a saldırması ile başlayan çatışmalar 36'ncı gününü geride bıraktı. Çatışmaların başladığı ilk günden bugüne kadar bariz bir üstünlük sağlayan Azerbaycan, Erivan yönetimini köşeye sıkıştı. İki ülke arasında yapılan tüm ateşkes anlaşmaları Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla bozulurken, Azerbaycan yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

Sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Şuşa sınırlarına kadar gelirken, Erivan yönetimi yeniden Rusya'ya sarıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce de olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istedi. Mektupta Azerbaycan'ın Ermenistan sınırına saldırdığı yalanına sığınan Paşinyan, Rusya'dan beklediği desteği bulamadı.

RUSYA PAŞİNYAN'A SIRT DÖNDÜ

Putin, Dışişleri Bakanlığına yaptırdığı açıklama ile Paşinyan'a cevap verirken, yapılan açıklamada Rusya'nın Ermenistan sınırlarına saldırı olduğu taktirde destek vereceği bildirildi. Paşinyan Rusya'dan istediği desteği bulamazken, ülkesinde de eleştirilerin hedefinde yer aldı. Ermenistan'ın eski lideri Levon Ter-Petrosyan Rusya'nın kibarca kapıyı gösterdiğini söyledi.

"BUNU ANLAMAZSAN, BUGÜN BİZE YAZIKLAR OLSUN"

Yerel medyaya konuşan Ter-Petrosyan, "Putin, Paşinyan'a Rusya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla cevap verdi. Ne dediğini anlamıyor musun? Bunu anlamazsan, bugün bize yazıklar olsun.... Putin, tam bir samimiyet ve cömertlikle 'Ermenistan'ın tam güvenliğini sağlamaya mecbur ve hazırım ama sonunda anladım! Karabağ sorununu sizin için çözecek olan ben değilim' dedi" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın eski lideri Paşinyan'a Putin'in davranışını değerlendirdi: Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim

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