Ermenistan'ın cephedeki perişan halini Genelkurmay Başkanı itiraf etti: Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan Dağlık Karabağ anlaşmasından günler sonra itirafta bulundu. Gasparyan, "Savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladık. Uzun bir savaştan kaçınmayı teklif ettim. Çok ağır kayıplar verdik. Anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan kısa süre içerisinde Ermeni askerlerini püskürttü ve Erivan yönetimini yenilgiye mahkum etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan imzaladığı anlaşma ile Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını belirtti ve anlaşmayı imzalamasını ordunun istediğini öne sürdü.

"SAVAŞIN 3. GÜNÜNDEN İTİBAREN CEPHANE SIKINTISI YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Karabağ savaşında Ermenistan cephesinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, savaşın 3. gününden itibaren cephane sıkıntısı yaşamaya başladıklarını söyleyen ve "Genel gidişat ile ilgili Güvenlik Konseyi'ne acil olarak bir rapor sundum. Savaşın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde çok sınırlı olan kaynakların tükeneceğini ve müzakereler için elverişsiz şartlarımız olacağını belirttim. Bazı politikacılar, Genelkurmayımızı, gerçekçi olmayan bir analiz sunmakla suçladı" dedi.

"ÇOK SAYIDA İNSAN GÜCÜNÜ VE ASKERİ TEÇHİZATI KABETTİK"

Açıklamasında uzun bir savaştan kaçınılarak kısa sürede en ağır darbeyi vermeye odaklanılmasını tavsiye ettiğini belirten Gasparyan, çok sayıda insan gücünü ve askeri teçhizatı kaybettiklerini söyledi.

"BİZ ÇOK KÖTÜ OLANI TERCİH ETTİK"

Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesine de değinen Ermenistan Genelkurmay Başkanı, "Bu barış Ermenistan ordusu ve devletinin tüm imkanları gözden geçirildikten, durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak kabul edildi. Çok kötü bir 'trajedi' arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Biz çok kötü olanı tercih ettik. O gün hayatımın en kötü günüydü, benim için kişisel bir trajediydi" şeklinde konuştu.