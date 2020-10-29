Ermenistan Goranboy'u vurdu: 1 ölü

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, yaptığı son açıklamada, Ermenistan'ın Goranboy'a saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den geldi. Hacıyev, Ermenistan'ın Goranboy'a saldırdığını ve hain saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hajiyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Goranboy bölgesindeki Tap köyünde Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hajiyev, "Goranboy bölgesindeki Tap köyünde bir sivil daha Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldü. Füze evlerinin çatısına düştü. Ermenistan'ın savaş suçları devam ediyor"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı