Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti
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Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın istifa ettiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve ardından siyasi krizlerle boğuşan Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece tek bir cümle kullanarak, "Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti" dedi.

İstifa haberi ülkede kısa sürede gündeme otururken, şu ana kadar Başbakan Nikol Paşinyan'dan ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Görevinden istifa eden Ayvazyan geçtiğimiz yıl 18 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın imzaladığı kararname ile göreve getirilmişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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