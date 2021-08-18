Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız
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Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız

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Geçtiğimiz haziran ayında yeniden Ermenistan başbakanı seçilen Paşinyan hükümeti programını açıkladı. Türkiye'ye ilgili olumlu mesajların olduğu programda, "Ermenistan, bugün de Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan'da 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından ağustos başında Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet, programını açıkladı.

"ERMENİSTAN ÇABA SARF ETMEYE HAZIR"

Sputnik'te yer alan habere göre; programda, "Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşa açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdı. Ermenistan, bugün de Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

"ÖN KOŞULSUZ ETKİLEŞİM" VURGUSU

Ermenistan hükümeti, Ankara ve Erivan'ın normal ilişkiler kurulması amacıyla karşılıklı güven atmosferinin oluşturulması için ön koşul sunmadan etkileşim kurmaları gerektiğinin altını çizdi.

PAŞİNYAN TEKRAR BAŞBAKAN SEÇİLMİŞTİ

Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91'ini alarak birinci olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu. Buna göre, Sivil Sözleşme Partisi 71, "Ermenistan İttifakı" 29, "Onurum Var İttifakı" da 7 sandalyeye sahip olmuştu. Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterilmişti. Sarkisyan, 2 Ağustos'ta Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız

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