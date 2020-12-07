Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül' de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren ve Dağlık Karabağ'daki kritik noktaları kaybeden Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Ermenistan için 'teslim olma' anlamı içeren anlaşma sonrası Başbakan Nikol Paşinyan'a tepkiler çığ gibi büyürken, muhalifler de harekete geçti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI, PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İSTENİYOR

Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Erivan'da taraftarları ile protesto gösterisi yaptı. Gösterilerde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifası isteniyor.

Öte yandan, Azerbaycan'a tehditler savuran ve daha sonra Erivan'a kaçmak zorunda kalan Dadivank Manastırı Baş Rahibi Hovhannes Hovhannisyan da gösterilere katıldı ve konuşma yaptı.

DARBE ÇAĞRISI YAPTILAR

Erivan'da muhaliflerin yapmış olduğu gösterilere 7 bin 400 kişinin katıldığı tespit edildi. Muhalifler, yapmış olduğu gösterilerde Paşinyan'a darbe çağrısı yapsa da Ermenistan halkının bu konuda Paşinyan taraftarı bir duruş sergilediği öğrenildi.