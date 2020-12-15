Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan: Paşinyan'ın iktidarda kalma şansı yok

Ermenistan'da muhalefet kanadının başbakan adayı Vazgen Manukyan, Pazartesi günü Erivan'da düzenlenen bir yürüyüşte yaptığı konuşmada, Nikol Paşinyan'ın iktidarda kalma seçeneğinin olmadığını söyledi.

Dağlık Karabağ'da yaşanan tarihi hezimetin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevinden istifa etmesi bekleniyor. Paşinyan karşıtları ateşkes anlaşması sonrası sokaklara dökülürken, muhalefet kanadı da Vazgen Manukyan'ı Başbakan adayı olarak göstermişti. Manukyan, Pazartesi günü başkent Erivan'da düzenlenen bir yürüyüşte yaptığı konuşmada Paşinyan'ın hedef aldı.

"ÜLKEMİZİ MAHVETTİĞİNİN FARKINDA DEĞİL"

Nikol Paşinyan'ın iktidarda kalma seçeneğinin olmadığını söyleyen Manukyan, "Pek çok şeyin farkında değil. Ülkemizi mahvettiğinin farkına varamadı" dedi.

"ASLA İSTEYEREK BIRAKMAYACAK"

Bir muhabirin Nikol Paşinyan'ın istifa etmek istemediğine dair sözlerine de cevap veren Manukyan, "Asla isteyerek bırakmayacak. Onun isteğine göre değil, halkın isteğine göre olmalı. Artık halkın iradesini ifade ediyoruz" dedi.

"BİR ÇIKIŞ YOLU VAR"

Manukyan, Ermenistan'ın krizden çıkış yoluna ilişkinse, "Ayağa kalkın, normal bir ülke olun, ekonomiyi geliştirin, tüm sorunlar çözülecektir. Almanya hem Birinci hem de İkinci Dünya Savaşlarından sonra diz çökmüştü, şimdi Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri. Başka bir deyişle, bir çıkış yolu var" ifadelerini kullandı.