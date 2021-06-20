Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında
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Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında

Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ermenistan'da halk erken parlamento seçimi için bugün sandık başına gitti.

Ermenistan'da halk erken parlamento seçimi için bugün sandık başına gitti.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi sonucu Ermenistan'da erken seçim kararı alınmıştı. Bugün düzenlenen erken parlamento seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Yaklaşık 2,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti ve dört seçim bloğu yer alıyor. Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı seçimde iki büyük rakip olarak görülüyor.

Seçim kampanyasında Paşinyan ve Koçaryan'ın destekçilerinin fazla olması nedeniyle sonuçları tahmin etmenin güç olduğu belirtiliyor. Ermenistan'da herhangi bir siyasi partinin hükümet kurabilmesi için sandalye sayısının yüzde 54'ünü kazanması gerekiyor.

Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşın kaybedilmesinin ardından Ermenistan'da protestolar patlak vermiş ve halk Paşinyan'ı istifaya çağırmıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 18 Mart'ta muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Haziran ayında erken parlamento seçimleri yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Paşinyan erken seçimlerin yapılabilmesi için 25 Nisan'da istifa etmişti. - ERİVAN

Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında
Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında
Ermenistan'da halk erken seçim için sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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