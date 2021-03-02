Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci kez veto
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci kez veto

02.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:46
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci kez veto

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik imzaladığı kararname ikinci kez Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından ikinci kez reddedildi. Ermenistan Anayasası'na göre kararname 4 Mart'ta otomatik olarak devreye girebilir.

Ermenistan'da askeri darbe girişiminin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve beraberindeki 40'a yakın rütbeli askerin görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kararname Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın önüne gittiğinde ise Sarkisyan bu kararnameyi imzalamayarak, Gasparyan'ın göreve devam etmesi yönünde karar almıştı. Paşinyan, dün Gasparyan ve beraberindekilerin görevden alınması için tekrar kararname imzalarken Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın ikinci kararnameyi de reddettiği duyuruldu.

DOĞRUDAN YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Ermenistan Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez reddettiği kararname bir sonraki adımda doğrudan yürürlüğe giriyor. Buna göre Gasparyan ve beraberindekiler bir sonraki kararnamede Ermenistan anayasasına göre görevden alınacak.

ERMENİSTAN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Sarkisyan'ın Ermenistan anayasasına göre 3 gün içerisinde Ermenistan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını ve reddettiği kararnamelerin devreye girmemesi için talepte bulanacağını açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci kez veto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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