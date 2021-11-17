Ermenistan Azerbaycan mevzilerine saldırdı

Azerbaycan Ermenistan sınırında gerilim sürüyor. Son dönemde Laçın ve Kelbecer'e yönelik provokasyonlarının artıran, Basarkeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine askeri teçhizatı yoğunlaştıran Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nce dün, Azerbaycan mevzilerine geniş çaplı saldırı düzenlendi.

Havan topları, topçu bataryaları ve çeşitli silahlarla gerçekleştirilen saldırılarda iki Azerbaycan askeri yaralandı. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, saldırılara misliyle karşılık verildiğini belirterek Ermenistan ordusunun havan ve tanksavarlarının imha edildiğini askerlerinin ise silahsızlandırılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Eyvazov, Azerbaycan birliklerinin bölgede gerekli önlemleri aldığını belirterek Ermenistan'ın bu saldırısında da başarısız olduğunu kaydetti.

Sınır hattı Azerbaycan ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Öte yandan verdikleri kayıpları doğrulayan Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son durumu aktarırken Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Rusya'dan yardım talep edeceklerini duyurdu.