Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırdı ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlak verdi. Yaklaşık olarak 1.5 aylık süreçte Ermenistan'a ağır bir yenilgi yaşatan Azerbaycan son olarak Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'yı da işgalden kurtardı ve Erivan yönetiminin elini kolunu bağladı.

Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı ve yenilgiyi kabul etti.

ERMENİSTAN KELBECER'DEN ÇEKİLDİ

Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı