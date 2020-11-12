Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti

12.11.2020 08:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:02
Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırdı ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlak verdi. Yaklaşık olarak 1.5 aylık süreçte Ermenistan'a ağır bir yenilgi yaşatan Azerbaycan son olarak Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'yı da işgalden kurtardı ve Erivan yönetiminin elini kolunu bağladı.

Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı ve yenilgiyi kabul etti.

ERMENİSTAN KELBECER'DEN ÇEKİLDİ

Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti
Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek
Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek
Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek
Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İlker Aksum Türkan Şoray
Spor Falcao Ozan Tufan Tamer Tuna Fatih Terim Deniz Türüç
Daha Fazla Kaza Kasım Erkek Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 09:02:26. #1.15#
title