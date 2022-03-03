Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

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Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir hafta geride kaldı. Tüm dünya bölgedeki gelişmelere odaklanmışken Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Rus lider Putin'in emriyle geçtiğimiz hafta Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Savaşta bir hafta geride kaldı, Ukrayna'nın birçok kenti bombalandı. Savaşta yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

ERMENİSTAN, AZERİ ASKERLERE ATEŞ AÇTI

Tüm dünya bölgedeki gelişmelere ve iki ülke arasında devam eden müzakerelere odaklanmışken, Ermenis- Azerbaycan sınırında korkutan bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını açıkladı.

Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Toyuzkale ilinin Çınarlı yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 20.50'den 21.26'ya kadar Tovuz illinin Kohanebi ve Esrik Cirdahan yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada durumun şu anda sakin olduğu ve bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı - Dünya

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Aydın:

hazır rusya batıyla uğraşırken bizde Ermenistanı alalım

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