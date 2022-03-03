Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Rus lider Putin'in emriyle geçtiğimiz hafta Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Savaşta bir hafta geride kaldı, Ukrayna'nın birçok kenti bombalandı. Savaşta yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

ERMENİSTAN, AZERİ ASKERLERE ATEŞ AÇTI

Tüm dünya bölgedeki gelişmelere ve iki ülke arasında devam eden müzakerelere odaklanmışken, Ermenis- Azerbaycan sınırında korkutan bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını açıkladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Toyuzkale ilinin Çınarlı yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 20.50'den 21.26'ya kadar Tovuz illinin Kohanebi ve Esrik Cirdahan yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada durumun şu anda sakin olduğu ve bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı - Dünya