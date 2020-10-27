Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı
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Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı

27.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:32

Azerbaycan ordusunun sahadaki ilerleyişi devam ederken, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cephede yaralandı. Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan, yeni savunma bakanı olarak atandı.

Dağlık Karabağ'ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan, "Celal Harutyunyan'ın askeri cephede yaralanması nedeniyle görev değişikliği zorunlu oldu. Şu anda daha fazla yoruma gerek yok" dedi.

KURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtilmişti. Kurmay başkanının öldürülmesi, cephede sıkıntılar çeken bazı Ermeni askerlerin de silah bırakmasını kolaylaştırmıştı.

ERMENİ ORDUSU ZOR DURUMDA

Öte yandan Azerbaycan'ın işgal altındaki köyleri bir bir geri alması, Ermenistan ordusunun cephede mühimmat ve gıda sıkıntısı çektiği biliniyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "1 adet T-72 tankı, 4 tane D-30 topu, 2 adet D-20 topu, 1 adet "Osa-AKM" ZRK, 1 adet BM-21 grat füze sistemi ve 6 askeri araç imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı

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Haber Yorumları (1)
ALİS: vurun gardaşlarım, kelle günüdür,
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