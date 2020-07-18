Ermenistan'a kendi anlayacağı dilden mesaj
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Ermenistan'a kendi anlayacağı dilden mesaj

Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, Ermenistan'a yönelik Azerbaycan'a destek için yapılan basın toplantısında Ermenice "Ermenistan ve onun işbirlikçilerine lanet okuyorum" diyerek mesaj verdi.

Ermenistan'a kendi anlayacağı dilden mesaj
18.07.2020 23:25 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:44

Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, Ermenistan'a yönelik Azerbaycan'a destek için yapılan basın toplantısında Ermenice "Ermenistan ve onun işbirlikçilerine lanet okuyorum" diyerek mesaj verdi.

Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşı tepki göstermek ve verilen şehitleri anmak adına Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı Azerbaycan Evi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Türkü Prof.Dr. Aygün Attar ve davetliler basın açıklamasında yer aldı.

Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Çobanoğlu, "Ermenistan kuvvetlerinin 12 Temmuz da başlayarak Can Azerbaycan'ımızın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan geri dönülmez hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan bu saldırgan tutumu ile Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam etmektedir. Tarihte bir çok kez Türk'e işgal, soykırım, işkence ve katliamlar yapıp kan ile beslenen şer odaklarının paralı askeri olmayı sürdüren Ermenistan bilmelidir ki; Hocalı'da yaptıklarını unutmadık. Kör, sağır, dilsiz kalan sözde medeniyet ülkelerini de unutmadık. Yalnız şu bilinmelidir ki artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır" dedi.

500 milyonluk Türk Milleti hazır beklemekte

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yeniden sağlanması için; Ermenistan aklını başına alarak BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına ivedilikle uyması gerektiğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve TBMM de gurubu bulunan siyasi partilerimizin ortak kararında da belirtildiği üzere bizlerde sivil toplum kuruluşların olarak 'iki devlet Bir Millet' anlayışı ile her daim dost ve kardeş ülkemiz Can Azerbaycanımızın toprak bütünlüğünün tesis edilmesinde devletimizin ve kardeşimiz Can Azerbaycanımızın yanında olacağız. 500 milyonluk Türk Milletinde Kardeşimiz Can Azerbaycan için cepheye gönüllü gitmek isteyen binlerce on binlerce kandaşımız hazır beklemektedir. Ermenistan ve onun işbirlikçilerine lanet okuyorum" diye konuştu.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır"

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Bizim hepimizi burada duygulandırır ki herkes buraya gönüllü olarak gelerek Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan Türkiye'nin yanında olmuştur. Azerbaycan milleti neye kadir olduğunu olduğunu bize karşı düşmanca olanlara göstermiştir. Bütün Azerbaycan silahlı kuvvetleri, bütün Azerbaycan kurşunları hal hazında savaş vaziyetindedir. Bizim şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türkiyemiz en tepeden aşağı bize destek vermiştir. Bu destek başka iki devlet arasında mümkün olan durum değildir. Bizim büyükelçiliğimize ayın 12'sinden başlayarak hem Azerbaycan vatandaşları ve Türk kardeşlerimiz gelip Azerbaycan'a gidip savaşmak için müracaat ettiler" ifadelerini kullandı.

Ermenistan 26 seneden beri saldırgan tutumunu sürdürüyor

Prof.Dr. Aycan Attar, gerçekleştirilen dayanışmanın tüylerini diken diken ettiğini belirterek, "Bu dayanışma gözümüzün önündedir. Ermenistan Azerbaycan ve Anadolu Türklerine karşı saldırgan ve pervarsız eylem, söylemlerine 26 seneden beri emperyalist devletlerin desteğiyle devam etmektedir. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar desteğini devam ettireceğin bildirmiştir. Maceraperestliğe soyunan Ermenistan'ın böylesi saldırıya yeltenmesi Cumhurbaşkanımızın çapını aşan bir hamle olmakla birlikte arkasındaki güçlerin diktesiyle hareket ettiğini ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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