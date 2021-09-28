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Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Kültür Sanat

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı Mezalimin yaşandığı fırına, Türkçe ve İngilizce tabelalar asıldı Adana'nın Kozan ilçesinde Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın, ziyarete açıldı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Mezalimin yaşandığı fırına, Türkçe ve İngilizce tabelalar asıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın, ziyarete açıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasının ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1915 olaylarında birçok Müslüman ve Türkün katledildiği, ibadethanelerinin kurşunlandığı ve fırınlarda Türklerin yakıldığı Kozan ilçesinde, Ermenilerin zulmünü belgelemek üzere mezalimin yaşandığı fırını, Türkçe İngilizce tabelalar astırıp ziyaretçilere açtı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'da bir çok fırında mezalim yaşandığını belirterek, "Son ve tek elimizde kalan bu fırını ziyaretçilere açtık. Ermeniler ve Fransızlar hem suçlu hem güçlü. Hocalı katliamını unutup Ermeni ve haçlı lobisi bizi algı ile soykırım yaptığımızı iddia ediyorlar. Bizlerde onların ilçemizde Türkleri diri diri yaktığı tarihçiler tarafından katliamın belgelendiği bu fırını ziyaretçilere açtık. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hocamız tarafından metin hazırlandı ve Ermenilerin bölgemizdeki yaptığı katliamın yaşandığı fırına Türkçe İngilizce yazılar astık" diye konuştu.

Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı ise Kozan'da Ermenilerin zulümlerinin ve mezalimlerinin yaşandığını aile büyüklerinden öğrendiklerini belirterek, "Büyüklerimizden Türklerin ve bebeklerin yakıldığını dinledik. Ama kamuoyunda bunu Türkler yapmış gibi lanse ediliyor. Bizde bunu kanıtlamak için bu fırını sembolik olarak düzenledik ve çokta ilgi görüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı

Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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