Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi

06.10.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:16

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü PKK üyeleri, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. O anların görüntüleri hızla yayılmaya başlandı.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada ayrıca PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarının ses kayıtları da paylaşılmıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Söz konusu açıklamaların ardından ilerleyen saatlerde Ermenistan saflarında savaşan PKK'lı teröristler, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. O anların görüntüleri hızla yayılmaya başlandı.

"ERMENİSTAN TARAFINDAN AĞIR ZAYİAT YAŞANDI"

Öte yandan teröristlerin telsiz konuşmalarında, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri, Karabağ'da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

Haber Yorumları (10)
SERAP: Kardeşim Azerbaycan mı yapıyor bunları sanıyorsunuz. Bu yeteneğe sahip değiller. Türk Profosyonel askeri yapıyor. 30 yıldır yaparlardı zaten yapıcak yetenekleri olsa.
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BUGUN IZLEDIGIM EN GUZEL VIDEO: KESKE LESLERINE TUKURME SANSIM OLSAYDI NE KADAR SANSSIZIM
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ŞERO: ellerinize sağlık CAN AZERBAYCAN
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