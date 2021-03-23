Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti
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Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti

23.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:23

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Kim Kardashin'a tepki gösterirken "Siz Ermeniler pisliksiniz" dediği için hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti. Adliye önünde bir video paylaşan fenomen, tüm Ermenileri çok sevdiğini belirterek "İyi ki Türkiye'de adalet var" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

"BENİM SÖZLERİM KIM KARDASHIAN'A"

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.

"İYİ Kİ TÜRKİYE'DE YARGI VAR"

Duruşma bittikten sonra adliyeden çıkan Övüç, bir video yayınlayarak takipçilerine davadan beraat ettiğini söyledi. Fenomen videosunda şu ifadeleri kullandı: "İyi ki Türkiye'de adalet var. İyi ki Türkiye'de yargı var. Adliyeden çıktım, duruşmam vardı. Türkiye'de bulunan Ermeni kardeşlerim bana hakaret ettim diye dava açmış. 2. kez beraat kararı aldım. Türkiye'de bulunan bütün Ermenileri çok seviyorum. Hepsine yardımlarda bulunuyorum. Hayat hepimizin, dünya hepimizin. Bana dava açan Simon Bey'i de çok seviyorum."

Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
ABDULLAH KALAYCI: Doğru söylemiş Ermeniler gerçekte Müslüman düşmanı Türk düşmanı Benim hacı dedemi kurşuna dizdiler. 1915 yılında Erzurum da
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
7 BELA RECAİ: savaşlarda genelde herkes düşmanına kurşun sıkar daha savaşlarda birinin diğerine gül veya zeytin dalı uzattığı görülmemiştir tarihte. Yoksa yanılıyor muyum
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OGUZ: SİMON ERMENİLERİ HİÇ SEVMİYORUM HİÇ AMA HİÇ HADİ BENİDE ŞİKAYET ET SEVMEK ZORUNDA DEGİLİM
Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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