Ermeniler yine aynısını yaptı! Laçın'dan çekilirken evleri yaktılar
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Ermeniler yine aynısını yaptı! Laçın'dan çekilirken evleri yaktılar

01.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:04
Ermeniler yine aynısını yaptı! Laçın'dan çekilirken evleri yaktılar

Dağlık Karabaş anlaşmasına göre Ermeniler, 28 yıldır işgal ettikleri Laçın'ı bugün Azerbaycan'a teslim etti. Azerbaycan ordusunun Laçın'a girmesine saatler kala Ermenistan güçleri evleri yakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada çokça paylaşılan bu görüntüler büyük tepki topladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi. Azerbaycan ordusunun kente girmeden saatler önce Ermenilerin, evleri yakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada çokça paylaşılan bu görüntüler büyük tepki topladı. Ermeniler, daha önce de Kelbecer'den çekilirken evleri ve ağaçları ateşe vermişti.

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NE OLMUŞTU?

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

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