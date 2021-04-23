Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin konuştu Açıklaması
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Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin konuştu Açıklaması

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum." dedi.

Şirinoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının yıl dönümü vesilesiyle ABD'de Beyaz Saray'dan Ermeni halkının acılarını paylaşma maksadıyla mutat açıklamanın beklendiğini dile getirdi.

"Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlar olarak Türk, Ermeni ve uluslararası kamuoyuna seslenmek istiyoruz." diyen Şirinoğlu, şöyle devam etti:

"100 yıldan uzun bir zaman önce iki halk arasında yaşanan bazı acı ve üzüntü verici hadiselerin siyasi mercilerce ele alınarak kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Acılarımızın gündelik siyaset tarafından araçsallaştırılmasına karşıyız. Tarihte yaşanan elim hadiseler, Ermenistan ve Türk devlet yetkilileri tarafından, yine tarafsız tarihçiler tarafından ele alınabilir. Ama meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum. Ermeni halkıyla empati yapmanın ön koşulu, Türk halkının onuruyla oynamak ya da Türkiye'ye yönelik hasmane tutumlar içerisine girmek olmamalıdır. Bir Türk vatandaşı olarak iki halk arasında sevgi, saygı, dostluğu büyütmeliyiz, kin ve nefrete alan açmamalıyız. Dış dünyadan yapılan siyasi müdahaleler bu arzu ve temennilere engel olmaktan başka bir işe yaramamaktadır."

Bedros Şirinoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı anlayışla bu işi çözmesinin herkesin menfaatine olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki Ermenistan'da bugün çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ermenistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtanlar 100 yıl önce de aynı şeyi yapıyorlardı. Neticede 'Kim kaybetti, kim kazandı?' diye bakıldığında bu olaylarda hem Osmanlı Devleti hem Ermeni hem de Türk vatandaşları kaybetti. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ferdiyiz. Devletimize güveniyoruz ve yabancı devlet adamlarının siyasi malzeme yaptığı, bizim için çok önemli olan 1915 olaylarının bağımsız komisyonlarda, tarihçiler tarafından ele alınmasını istiyoruz. Hadisenin tarafı olmayanların yapacağı her müdahale yaramızı deşmekten, onu kanatmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Mesele yalnızca Türk ve Ermeni halklarının uhdesindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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