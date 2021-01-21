Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın

Dün gerçekleşen yemin töreni ile ABD'de Joe Biden dönemi resmen başladı. Washington'ın en köklü Ermeni lobisi ANCA ise Biden'a gönderdiği tebrik mesajında Dağlık Karabağ savaşında aldıkları yenilginin hesabının sorulması adına çağrı yaptı. Talepler arasında Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulanması da yer aldı.

Washington'daki en köklü lobi kuruluşlarından biri olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Joe Biden'ın yemin töreninin ardından hem bir tebrik mesajı gönderdi hem de taleplerini sıraladı.

KARABAĞ HEZİMETİNİN ACISINI YAŞIYORLAR

Kuruluş, özellikle 2020'nin son aylarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaştan büyük kayıplarla ayrılmanın faturasının kesilmesini istiyor. Savaş sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği büyük destek ve Ermenileri darmadağın eden SİHA - İHA ihracatı da bu lobinin, Ankara ve Bakü'ye yaptırım ve ceza uygulanması isteğini artırıyor.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE VERİLEN DESTEK KESİLMELİ"

ANCA'nın Biden'a gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye'ye desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

YAPTIRIM UYGULANMALI

Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ'da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

DRONE SORUŞTURMASI

Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan'ın kullandığı Türk drone'larındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalıdır"