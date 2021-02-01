Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar
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Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar

01.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:42

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasındaki görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadelerini kullandı. Komite, yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden koltuğa oturur oturmaz Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk arasındaki görüşmeyi hazmedemedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Resmi sosyal medya hesapları Twitter'dan Erdoğan ve Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapan ANCA, "Erdoğan, iç muhalefeti ezmek ve bölgesel savaşı başlatmak için uzayı silahlandırıyor" ifadesini kullandı.

Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar

ERDOĞAN VE ELON MUSK NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususların ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar

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