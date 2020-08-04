Ermenek Serper Meyve Sebze Deposu üç ilçenin ihtiyacını karşılayacak Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, yapımı devam eden Ermenek Serper Meyve-Sebze Deposunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, yapımı devam eden Ermenek Serper Meyve-Sebze Deposunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serper Meyve Sebze deposu tamamlandığında Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerine hizmet verecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Ayrancı İlçe Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, deponun üç ilçenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yapıldığını söyledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Çakır, "Üç ilçemizin de ihtiyaçlarının karşılanması için her üç ilçemize de yakın olan anayola cepheli ve merkezi bir nokta olan Serper'de bulunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün daha önce fidanlık olarak kullandığı arazi üzerinde inşaatı devam eden meyve-sebze halinin tamamlanması ile bölgemizde ağırlıklı olarak üretilen ve geç hasat yapılmasından dolayı yüksek fiyata pazarlama imkanı olan elma, kiraz ve üzüm meyvelerinin pazarlanmasında halin çok verimli olacağını düşünüyoruz. Sebzecilikte de Yaz Seracılığı Projesi ile önümüzdeki yıllarda pazar oluşması sağlanacağından Serper Meyve Sebze Deposu Kompleksi ilimiz ve yöre halkı için önemli bir kazanım olacaktır" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA