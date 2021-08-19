Ermenek Belediyesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine tekne turu
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Ermenek Belediyesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine tekne turu

Ermenek Belediyesinden yaz Kur'an kursu öğrencilerine tekne turu
Anadolu Ajansı / Ali Bardak - Haberler | Güncel

Ermenek Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında dini eğitim olan çocukları tekne gezisi ile sevindirdi.

Ermenek Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında dini eğitim olan çocukları tekne gezisi ile sevindirdi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı açıklamada, Sipas Camiinde devam eden yaz Kur'an kurslarında dini eğitim alan çocukların bu mutluluklarına mutluluk katmak istediklerini belirtti.

Çocukların güzel bir gün geçirmeleri için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Zorlu, "İlk önce Turkuaz tesislerimizde onları ağırladık. Havuzda gönüllerince eğlendiler. Ayrıca tekne gezisiyle unutulmaz bir gün yaşadılar. belediye olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bardak

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