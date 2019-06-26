Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 45. bölüm izle!

Erkenci Kuş 45. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş son bölümde Sanem ortak olduklarını söyledikten sonra ortalık kızıştı. Sanem de Can'ın canından değerli olan bandananın peşine düştü. İkili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gitti. Peki Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 45. son bölüm izle!

ERKENCİ KUŞ 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 45. bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin ardından izleyicilerin gözleri Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanını aradı. Maalesef Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Yayınlandığı zaman siz değerli okurlarımıza haber vereceğiz.

ERKENCİ KUŞ 45. BÖLÜM VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, Sanem'in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can'ın aşkını boynunda taşıdığını anladı. Can'ın gözleri doldu ama Sanem Çünkü Can ne düşünür bilemediği ve korktuğu için sadece "ortak" olduklarını söyledi. Daha sonra ortalık kızıştı. Sanem de Can'ın canından değerli olduğunu bildiği bandananın peşine düştü. İkili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gitti.

Sanem'in kreminin bir an önce reklamını yapmaları gerekiyordu. Bütçeleri olmadığı için kendi aralarında halletmeye karar verdiler.

Emre ve Leyla, iş yaşantısının stresi ile boğuştu. Emre yeni işine uyum sağlamakta zorlandı ve Leyla'nın desteğine çok ihtiyacı vardı. Ama Leyla'nın da işi çok yoğun olduğu için ona ihtiyacı olduğunu anlayabilecek mi merak ediliyor.