Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
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Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

AK Partili Numan Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteme konusuna da değinen Kurtulmuş, "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş, "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

"MUHALEFET ALGI YAPIYOR"

Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var" diye konuştu.

Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
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Servet Uzun
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