Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu
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Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu -Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor -Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar;

27.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:19

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu

-Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor

-Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar;

-"Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var"

-"Erkeklerin daha çok tercihi oldu"

ESKİŞEHİR - Yaz aylarında sağladığı kullanım kolaylıkları ile erkeklerde perma işlemi giderek daha fazla tercih edilerek 2020'nin trendi oldu.

Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Birçok ünlü ismin öncülüğü ile halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan kuaförler haftada en az 10 müşterilerinin perma yaptırdığını ifade ederken bu yazın trendinin ise yine perma olacağı öngörülüyor.

"Erkeklerin daha çok tercihi oldu"

Eskişehir'de Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi olan kuaför Ekrem Kaçar, saçı kıvırcık ve dalgalı hale getiren perma işleminin önceden kadınlar tarafından daha sık tercih edilse de artık erkeklerin favorisi olduğunu belirtti. 2020 trendinin perma olduğunu söyleyen Kaçar, "Düz saçı, kıvırcık ve dalgalı hale getirerek misafirlerimizin 3 ay kullanmasını sağlıyoruz. Penslerle saçı ayırarak ve yönünü belirterek müşterilerin isteği ve dalga modeline göre ayarlıyoruz. Saçı ince veya kalın telli olarak ayırarak bigudilerle birlikte sarıyoruz. Sarma işleminden sonra ürünü kullanıyoruz. Üründen sonra yıkayarak saç, şeklini alıyor. Önceden kadınlar perma yapıyordu. 2019-2020 trend saç modellerinde, erkeklerin daha çok tercihi oldu. Çünkü kıvırcık ve dalgalı saçlar 2020 yılında trend saç modeli haline geldi" şeklinde konuştu.

"Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var"

Permanın yaz aylarında kullanım kolaylığı sağladığı gerekçesiyle haftada en az 10 perma müşterisi olduklarını belirten Ekrem Kaçar, "Kullanması kolay ve basit olduğu için erkekler artık tercih ediyor. Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var. Yazın özellikle denizde ve güneşli havalarda daha çok tercih ediliyor. Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İkinci kez yaptırıyorum ve memnunum"

Perma yaptıran müşterilerden İsmail Can Karagöz ise şu şekilde konuştu;

"Yazın daha kullanışlı olduğu için denize girdiğimde fön çekmeme gerek kalmıyor. Daha spor ve salaş giyindiğim için bu modeli kuaförüme danıştım. Bana iyi olacağını söyledi. Bende bunu düşünerek yaptırdım. Zaten ikinci kez yaptırıyorum ve memnunum. Benim tarzım olduğu için beğeniyorum."

Erkeklerin 2020'de trendi 'perma' oldu

Kaynak: İHA

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