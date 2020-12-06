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Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu

06.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:04
Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Mardin Yeni Kızıltepespor'a 3-0 yenildi.

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Mardin Yeni Kızıltepespor'a 3-0 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Fatih Yayla ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.

Karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-21, 25-20 alan Mardin Yeni Kızıltepespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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