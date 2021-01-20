Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti
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Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

20.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:25

Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kalp krizi geçiren bir kişi Özel Memorial Diyarbakır Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

TETİĞİ ÇEKİP CANINA KIYDI

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.

Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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