Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

Diyarbakır'da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kalp krizi geçiren bir kişi Özel Memorial Diyarbakır Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TETİĞİ ÇEKİP CANINA KIYDI

Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL