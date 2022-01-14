Erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşerek ölen Melike'nin evinde yas var

KONYA (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, erkek arkadaşının kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Melike Şahin'in (20), Kocaeli'deki evinde yas hakim. Genç kızın babası Veysel Şahin otopsi sonuçlarını beklediklerini belirterek, "Bir suçlu varsa tabii ki cezalandırılmasını istiyorum. Sonuna kadar da bu davanın peşinde olacağım" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'nde dün saat 02.00'de meydana gelen olayda, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Şahin, erkek arkadaşının kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Meltem ve Veysel Şahin çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Melike Şahin'in Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kışladüzü Mahallesi'ndeki baba evine yas düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Konya'da yapılan otopsinin ardından cenazeyi alarak Körfez Yukarı Hereke Mezarlığı'na defneden aile, olayın aydınlatılmasını bekliyor.

Melike Şahin'den geriye, doğum gününde ağabeyi Veli Şahin'in kendisine hediye edilen kazakları giydiği görüntüler kaldı. Görüntüde, Melike Şahin'in ağabeyinin hediyelerine sevinmesi ve giydiği kazağa aynada bakarak çok beğendiğini söylediği görülüyor.

Erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşerek ölen Melike'nin babası: Suçlu varsa cezalandırılmasını istiyorum