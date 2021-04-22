Erkeç etinin fırında 6 saatte "lokuma" dönüştüğü lezzet: Tavşanlı güveci

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kapta pişirilen güveç, ramazan aylarında daha çok tüketiliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kapta pişirilen güveç, ramazan aylarında daha çok tüketiliyor.

Toprak kaptaki etin odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünen "Tavşanlı güveci", 6 saat taş fırında pişirilmesinin ardından iftar saatinde sofraları süslüyor.

Güveç ustası Bedrettin Özbey, AA muhabirine, Tavşanlı'daki güvecin benzerlerinden farklı birçok özelliğinin bulunduğunu söyledi.

İlçenin yemek kültüründe güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Özbey, "Tavşanlı güveci lokantalarda bulunan bir yemek değildir. Kasaplarda hazırlanır, fırında pişer. Fırınlarda bu yemek için toprak kaplar kullanılır. Özellikle ramazanda sofraların vazgeçilmezidir." dedi.

Özbey, güveçte kullanılan etlerin Tavşanlı'nın yanı sıra Emet, Domaniç, Gediz ve Simav ilçelerindeki yaylalarda yetiştirilen hayvanlardan temin edildiğini aktardı.

Güveçte kullandıkları malzemeler hakkında bilgi veren Özbey şöyle devam etti:

"Genellikle erkeç eti tercih ediliyor. Erkek keçinin kısırlaştırılmış haline erkeç deniliyor. Kısırlaştırılmış erkek keçiler, tamamen et üretimi için yetiştiriliyor. Erkek oğlak bir yaşına girdiğinde ya kısırlaştırılıyor ya da damızlık olarak kullanılıyor. Kısırlaştırma işlemi ise tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Kısırlaştırılmış bu hayvanlar yaylalarda doğal besleniyor. Su ihtiyacını da akarsulardan karşılıyor. Erkeç, besi hayvanı değildir. Bu hayvan doğal beslendiği için de eti kokusuz ve lezzetli oluyor."

Özbey, erkeç etinden güvecin yılın 8 ayında yapılabildiğini dile getirdi.

"Kapların içindeki güveci fırının her köşesinde gezdiriyoruz"

Güveci, odun ateşi közünde pişirdiklerini anlatan Özbey şunları kaydetti:

"Sabah erken saatlerde odun fırınını yakıyoruz. Oluşan köz ateşi daha sonra sağ tarafa alınıp dana, kuzu ve erkeç etlerinden hazırladığımız güveçler sürülüyor. Bir süre pişirildikten sonra içine domatesi ve biberi atılıp tekrar fırın kapatılıyor. Fırındaki güveç kaplarının yerlerini ateşin durumuna göre sürekli değiştiriyoruz. Kapların içindeki güveci fırının her köşesinde gezdiriyoruz. Güveç 6 saat pişirildikten sonra fırından çıkarılıyor."

Bedrettin Özbey, erkeç güvecini tatmak için birçok şehirden gelen müşterilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın