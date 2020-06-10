Erkaya Yırık kimdir! Erkaya Yırık hayatı ve biyografisi!
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Erkaya Yırık kimdir! Erkaya Yırık hayatı ve biyografisi!

Merakla beklenen Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Elazığ Valiliği'nde de değişiklik yapıldı. Peki, Erkaya Yırık kimdir! İşte, Erkaya Yırık hayatı ve biyografisi!

10.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Elazığ Valiliği görevine Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Getirildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık kimdir?

ERKAYA YIRIK KİMDİR?

İlköğrenimini 1980 yılında Almanya'da tamamlayan Erkaya YIRIK orta ve lise eğitimini Aksaray'da gördükten sonra 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Hidayet Nur, Numan, Selim ve Durmuş Alp' in babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mesleki Kariyeri

1994 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Niğde Kaymakam Adayı olarak mesleğe girdi. Sırasıyla Kastamonu Araç, Konya-Emirgazi, Sinop-Dikmen, Bingöl-Yedisu, Yozgat-Şefaatli Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Aksaray İl Özel İdaresi Kurucu Genel Sekreterliğini yaptıktan sonra Yozgat Vali Yardımcılığı, Konya-Kulu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 3 yıl süren Mardin-Kızıltepe Kaymakamlığı görevinden sonra Melikgazi Kaymakamı olarak mesleğe devam etti. Son olarak da Elazığ Valiliğine atandı.

Erkaya Yırık kimdir! Erkaya Yırık hayatı ve biyografisi!

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