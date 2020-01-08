Erkan Tan kimdir? Erkan Tan nereli, kaç yaşında?

08.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:08

1967 yılında Ankara'da doğdu. TRT televizyonları ile spikerlik kariyerine adım attı. Daha önce TV ekranlarında Talk Show aracılığıyla izleyenlerle buluşmuştu. Gazeteci Erkan Tan nereli? Erkan Tan hakkında merak ettiğini her şey haberimizde…

ERKAN TAN KİMDİR?

Gazeteci Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hikmet Tan ise Şebinkarahisar kaymakam vekilliği, Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu ilçelerinde kaymakamlık, Giresun vali yardımcılığı, Van ve Adıyaman'da da vali görevlerinde bulunduğu için çocukluk ve gençlik yılları bu illerde geçti. İlkokula Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladı ve Erzurum'un Tekman ilçesinde sürdürerek İzmir'in Foça ilçesinde ilkokulu bitirdi. Tokat ili Erbaa Ortaokulu'nu tamamladı. 1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam etti, 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1988 yılında tamamladı.

TRT İLE TELEVİZYON DÜNYASINA ADIM ATTI

Erkan Tan, 1989 yılında TRT'nin açtığı spikerlik sınavını başarıyla bitirerek Eylül 1989'da TRT Ankara Televizyonu'na başladı. 1991 yılında İngiliz hükümeti adına The British Council'dan burs kazanarak, İngiltere'de eğitim aldı. 1999 yılına kadar TRT Kurumu Televizyon kanallarında farklı pozisyonlarda görevler aldı. Uzun süre Mehpare Çelik ile "Gün Başlıyor" programını sundu. 1999 Şubat ayında TRT'den istifa edip TV 8'de çalışmaya başladı. 22 Şubat 1999 tarihinden bu yana "Erkan Tan ile Başkent'ten" programını hazırlayıp sundu.

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK FARKLI FORMATTA TALK SHOW PROGRAMINI YAPTI

TV 8 Ankara Temsilcisi ve Tv8 Danışma ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tan, ramazan ayında "Erkan Tan ile Sultanahmet'ten" programını sundu. "Erkan Tan Aranızda" programı ile de ekranlara geldi. "Konuşabilir miyiz?" adlı talk show programı da, siyasetçiler ile sanatçıları buluşturan formatıyla Türkiye'de ilk ve tek oldu. RTÜK'ün "2007 Yılı Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı" ödülüne layık görüldü. 2013 yılında TV 8'den ayrıldı ve 16 Aralık 2013 tarihinden itibaren Beyaz TV'de çalışmaya başladı. 'Erkan Tan Vaktinde Tam da Vaktin'de' isimli programla TV ekranlarına gelmeyi sürdürdü.

Tan, 1990 yılında Ayben Tan ile evlendi ve bu evlilikten 1993 yılında Ege adında bir oğlu dünyaya geldi. 2000 yılında evliliğini noktaladı. 2006 yılında İlkim Öz ile evlense de 15 Ocak 2013 tarihinde boşandı.