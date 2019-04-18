Erkan Tan'dan Çok Konuşulacak Ekrem İmamoğlu Yorumu: Çalınmış Oylarla Başkan Oldu

Daha önce "Ekremciğim sen başkan olmadın oğlum" sözleriyle büyük tepki toplayan A Haber spikeri Erkan Tan, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını canlı yayında değerlendiren Tan skandal ifadelerde kullandı.

"ÇALINMIŞ OYLARLA BAŞKAN OLDU"

Erkan Tan sabah programında sunduğu haberlerin arasında Ekrem İmamoğlu ile ilgili yorumlarda bulundu. Tan, "Ekrem İmamoğlu çalınmış oylarla başkan oldu, şimdilik..." dedi.

"ADAM EVRAKTA SAHTECİLİK YAPIYOR BE" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" demişti.